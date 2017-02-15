В Винницкой области «киборга» осудили на три года за снятие флага Украины

В Винницкой области суд приговорил дважды раненого защитника донецкого аэропорта «киборга» Николая Лаврика за кражу изношенного государственного флага, который боец АТО решил привести в порядок.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Флаг был оценен в 300 гривен и Могилев-Подольский городской районный суд дал ветерану максимальный срок, предусмотренный статьей ч.1 ст.185 («Кража») Уголовного кодекса Украины.

По словам самого Лаврика, государственный символ висел на изогнутой трубе на въезде в село Бандышовку грязный и помятый, словно тряпка. «Киборг» снял его, потому что собственными глазами видел, как в Донецком аэропорту ребята умирали за флаг.

«Как-то внутри все перевернулось, когда увидел. Я его и забрал. Флаг Украины не должен в таком состоянии находиться. Если он потрепанный, грязный – значит, он им не нужен. Я его забрал домой, почистил, постирал и оставил у себя», – рассказал он.

На следующий день сельский голова заявил о краже на сумму, что подпадает под уголовную статью.

«Председатель сельского совета предоставил справку о том, что государственный флаг находился на балансе и стоил 300 гривен», – рассказал начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковский.

Суд постановил наказать бойца сил АТО тремя годами лишения свободы, хотя адвокаты доказывали, что флаг на самом деле дешевле и под статью не подпадает.

«Закупили такой же флаг, который стоит 65 гривен, а не 300. Но это невыгодно было правоохранительным органам: если 65, тогда не будет уголовной ответственности. То они решили оценить в 300 гривен», – заявил адвокат Александр Гардецкий.

К услугам юриста «киборг» прибег лишь после того, как услышал нелепый приговор и понял потребность в апелляции. Во время работы адвокат выяснил немало интересного, в частности и то, что на самом деле флаг за якобы 300 грн на балансе сельсовета не находился.

В полиции Могилева-Подольского заявили, что сельский голова фактически обманул следствие, и правоохранители готовят проверку совместно с прокуратурой, чтобы дать принципиальную оценку действиям чиновника.

Однако после этого сам сельский голова Бандышовки Николай Антонюк заверил, что заявление в полицию не писал, а сообщил о пропаже флага участковому в телефонном режиме. Работу полиции и прокуратуры обещают оценить по итогам служебных расследований.

«Мы перед ним извинились за действия своих подчиненных. Я лично был у Лаврика дома. Мы ситуацию исправим, следователи, которые действительно не провели, как положено, проверку по данному уголовному производству, будут наказаны», — пообещал глава местной полиции.

«Если будет вина, кроме того, должностных лиц полиции и прокуратуры, мы их накажем. Никто это оставлять так не будет», – заверил руководитель Могилев-Подольской местной прокуратуры Олег Путря.

31 января Апелляционный суд Винницкой области отменил приговор «киборгу» и вернул дело на повторное рассмотрение.

Напомним, в Мариуполе украинского пограничника осудили к 13 годам тюрьмы за выполнение приказа.