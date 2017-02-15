Луценко уволил следователя ГПУ, уличенного в краже талонов на горючее

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил старшего следователя Генпрокуратуры Алексея Алфимова, который был задержан НАБУ за кражу талонов на горючее во время обыска у черкасского чиновника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

- Служебное расследование закончилось выговором. Меня это не устраивает. Соответствующее поручение получил руководитель Генинспекции. Несколько дней назад моему приказу господин Алфимов был уволен из органов прокуратуры, - подчеркнул Луценко.

Напомним, Алексей Алфимов во время проведения обыска у главы одного из сельсоветов Черкасской области, подозреваемого в получении почти 5 млн грн взятки завладел талонами на 330 литров бензина марки А-92. Эти талоны он в дальнейшем неоднократно использовал для собственных нужд и потребностей членов семьи.

О задержании следователя ГПУ за кражу талонов на горючее сообщало в сентябре 2016 года Национальное антикоррупционное бюро.

25 января НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования в данном производстве и о том, что в ближайшее время обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). направят в суд.

В Центре противодействия коррупции отметили, что в е-декларации Алфимова указан автомобиль Jaguar, который принадлежит его жене, а информации о месте проживания или сбережениях прокурора нет.