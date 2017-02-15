Генпрокуратура собирается привлечь к ответственности троих нардепов за неуплату 150 миллионов гривен налогов

Генеральный прокурор Юрий Луценко внесет в Верховную Раду представление о привлечении к ответственности из-за неуплаты налогов трех народных депутатов: Александра Супруненко, Вячеслава Константиновского и Нестора Шуфрича.

Об этом он заявил во время совещания в ГПУ.

«Мы получили от ГФС ответ о проведенной внеплановой проверки трех народных депутатов из 17 поданных. В отношении трех народных депутатов установлена неуплата налогов соответственно 60, 50, 40 миллионов гривен. Представление на этих народных депутатов я внесу в ближайшее время в Верховную Раду», – сказал Луценко.

По его словам, сейчас есть два варианта, или Верховная Рада дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности, что грозит лишением свободы до 3-х лет, или народные депутаты уплачивают соответственно 60, 50 и 40 миллионов гривен.

Позже на пресс-конференции Луценко назвал имена этих депутатов. Ими оказались Александр Супруненко (внефракционный), Вячеслав Константиновский (внефракционный) и Нестор Шуфрич («Оппоблок»).

«У каждого из этих трех депутатов, а именно Супруненко, Константиновского и Шуфрича установлена неуплата налогов на сумму соответственно 60, 50 и 40 миллионов гривен», - цитирует генпрокурора канал 112

Напомним, СМИ опубликовали фамилии нардепов, декларации которых проверяет Генпрокуратура. В списке - Олесь Довгий, Евгений Бакулин, Андрей Лозовой, Юрий Солод - муж Натальи Королевской, Борислав Розенблат, Андрей Рыбалка, Александр Горбунов, Виктор Романюк, Геннадий Бобов.