В Николаеве задержали 19-летнюю девушку, подозреваемую в нападении на таксиста

В Николаеве прокуратура и полиция 15 февраля задержали 19-летнюю девушку – одну из подозреваемых в нападении на таксиста.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление случилось 5 февраля в Центральном районе Николаева.

«В ночное время суток девушка и мужчина заказали такси. Во время движения автомобиля злоумышленники, применив физическое насилие к водителю такси, пытались незаконно завладеть его автомобилем «Hyundai Sonata». Однако их преступному умыслу помешал житель дома, возле которого остановилось такси. К счастью, пострадавший сумел выскочить из машины и сразу же позвонил в полицию», - отмечено в сообщении.

Задержанной предварительно сообщили о подозрении в покушении на угон, связанном с насилием. В настоящее время принимаются меры по розыску другого фигуранта дела, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что 26 июля 2016 года в Николаеве, в районе речного вокзала, при совершении очередного нападения на таксиста были задержаны члены преступной группировки. По данным полиции, все трое разбойников участвовали в боевых действиях в зоне АТО в составе одного из подразделений «Правого сектора» (в самом «Правом секторе» это опровергли).

Затем судья Кузьменко отпустил на свободу главаря банды этих разбойников Алексея Манина и злоумышленник сбежал от суда. Двух его подельников, исполнителей преступлений, отдали под суд.