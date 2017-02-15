«Ни одного обвинительного акта в суд по ОПГ», – Луценко отчитал прокурора Николаевской области

Генпрокурор Украины Юрий Луценко отчитал прокурора Николаевской области Тараса Дунаса и его коллег из ряда других областей Украины за отсутствие результатов работы по борьбе с организованными преступными группировками.

Об этом он заявил в ходе совещания с руководителями областных прокуратур в среду, 15 февраля.

– Ни одного обвинительного акта в категории организованных преступных групп не направлено в суд в Волынской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях и в городе Киеве. Моя родная Ровенщина. Кто-то не знает об организованных преступных группировках вокруг янтаря? Наше дело пойдет, заместитель областного прокурора, который был «крышей» в незаконной добыче янтаря. Дело закончено и будет направлено в суд, – отметил Луценко.

При этом он потребовал активных действий в этих направлениях.

– Нет групп? Можно перечислять по областям. В Николаевской области все море раскуплена земля и никаких групп. Мы не об этом договаривались, когда я вас назначал. В этом году основным показателем работы должна быть организованные преступные группировки. Я требую активных действий. Весь корень зла лежит в ОПГ, – резюмировал Юрий Луценко.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сотрудники полиции ряда областей Украины, в том числе и Николаевской, переквалифицируют уголовные производства, открытые по статьям «Разбой» и «Грабеж», как более легкие преступления.