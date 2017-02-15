«Я требую крови», – Луценко хочет, чтобы Дунас наказал виновных в затягивании расследования смерти ребенка

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко раскритиковал прокурора Николаевской области Тараса Дунаса за ненадлежащий процессуальный надзор в расследование смерти ребенка в реанимационном отделении больницы.

Об этом Генпрокурор Юрий Луценко заявил сегодня на совещании с руководителями областных прокуратур по итогам работы за 2016 год, передает интернет-издание «НикВести».

- В Николаевской области длительное время органами Нацполиции не принимаются решения в производствах по фактам смертей лиц. Например, соответствующее производство от седьмого месяца 2015 года - часть 1 статьи 115, по факту обнаружения трупа малолетнего в реанимационном отделении больницы. Досудебное расследование продолжается почти полтора года. Последнее следственное действие проведено в седьмом месяце 2015 года. Полтора года, и ни одного следственного действия по 115 статье! Николаев, где Тарас (Тарас Дунас, прокурор Николаевской области, – прим.), вот извини, но я требую крови. Если по 115 статье полтора года нельзя провести ни одного следственного действия, я требую просто крови и следователя Нацполиции, - сказал Юрий Луценко.

Напомним, ранее прокуратура начала производство по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей врачами, что повлекло смерть 11-летнего мальчика.