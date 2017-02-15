В мэрию Николаева «нагрянули» следователи из Киева с запросом касательно морского порта

В здании Николаевского городского совета группа следователей Национальной полиции Украины провели выемку документов в кабинете начальника Управления земельных ресурсов Александра Мороза.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Как уточнил заместитель мэра Николаева Антон Турупалов, дело, по которому киевские правоохранители приехали в мэрию Николаева, касается Николаевского морского торгового порта.

- Это не в земельное управление, они не конкретно в Николаев приехали. У них есть какой-то вопрос киевский, который, я так понимаю, имеет отношение к Николаеву. Они запрашивают документы у нас, ГАСКа, областного фонда госимущества. Запрос был по морскому порту. Я поднялся, когда сообщили, что сотрудники приехали. Я зашел, познакомились, обменялись контактами, я посмотрел удостоверения и основания. Вопросов нет: работайте, а мы посодействуем, - рассказал Турупалов.

По его словам, следователей интересовала информация еще от 2006 года.

- Мы посмотрели есть ли у нас эта информация, потому, что вопрос, я так понимаю, давний – 2006 года. Тогда еще госсземагентство было, оно все реформировалось. Мы посмотрели, что у нас есть эта информация. Дадут запрос – предоставим, – добавил заместитель мэра.

Напомним, ранее сообщалось, что исполняющий обязанности ГП «Николаевский морской торговый порт» Сергей Колтыпин подозревается в превышении служебных полномочий, так как без согласования с Фондом государственного имущества заключал договора на пользование железнодорожных путей с частными предприятиями, чем нанес государству ущерб в размере 4 миллионов гривен.

Также напомним, в июне текущего года новым директором николаевского филиала ГП «АМПУ» был назначен Александр Демьяненко. Вскоре стало известно, что вместе с ними прибыл скандально известный экс-первый заместитель главы «Укроборонпрома» Сергей Пинькас. При этом сам Демьяненко не стал это скрывать. Во время пресс-конференции он отметил, что помимо Пинькаса ему будет помогать еще один человек, но эти люди не претендуют на какие-либо должности на предприятии и имеют доступ только к тем документам, на которые у них есть право.

Спустя время стало известно, что в Николаевском филиале ГП «Администрация морских портов Украины», по сути, легализовали «институт смотрящих», формально оформив это как «привлечение к разработке управленческих решений» людей из вне.