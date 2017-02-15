В Николаеве неизвестные живодеры расчленили троих бродячих собак

В Николаеве неизвестные убили и расчленили трех бродячих собак.

Об этом сообщается на странице коммунального предприятия «Центр защиты животных» в «Facebook».

Судя по сообщению, происшествие случилось в районе «Велама». Туда вызвали ловцов КП, чтобы достать из-под плит собаку и они обнаружили страшную находку.

«На месте были обнаружены останки собак. Искалечены, расчленены. Это дело человеческих рук. Конечности были отдельно от туловища и головы. Три трупа собак – две взрослые и один щенок. Видно, что животных убили. У щенка на голове раны и запекшаяся кровь на мордочке», - рассказали в «Центре защиты животных».

Напомним, ранее сообщалось, что «Центр защиты животных» отобрал у николаевца собак, которых тот держал на заваленной внутренностями животных даче.