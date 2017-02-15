Диктатор Северной Кореи пять лет пытался убить своего сводного брата, - СМИ

Ким Чон Нам Власти КНДР пять лет охотились на брата Ким Чен Ына, прежде чем его убить.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на «Yonhap».

Директор национальной службы разведки Южной Кореи (NIS) Ли Бен Хо заявил депутатам, что в течение последних пяти лет Пхеньян пытался убить Ким Чон Нама, который был под протекцией китайского правительства. Он подтвердил, что сводный брат северокорейского лидера Ким Чон Нам был убит ядом в аэропорту в Малайзии. Разведка признала, что ей сообщили о происшествии через четыре часа, после того, как это произошло. Также сообщается, что покушение на Чон Нама имело место еще в 2012 году. Тогда же он направлял лидеру КНДР письмо, в котором просил сохранить жизнь ему и его семье.

«Ким Чон Нам еще в 2012 году уверял брата, что ни он, ни его дети не претендуют на власть и хотят лишь спокойной жизни за пределами КНДР», - говорится в сообщении.

Между тем, полиция Малайзии задержала гражданку Мьянмы в рамках расследования дела об убийстве Ким Чон Нама. Женщина, имя которой не разглашается, была задержана в одном из терминалов аэропорта Куала-Лумпура. Иные подробности правоохранительные органы Малайзии пока не сообщают. В частности, неизвестно, идет ли речь об одной из двух женщин, которых считают исполнителями покушения.

Ким Чон Нам умер в столице Малайзии 13 февраля. По предварительным данным, брат лидера КНДР был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао. Существуют две версии убийства – ядовитыми иглами или ядовитым платком, который Ким Чон Наму накинули на голову. В СМИ выдвигались предположения, что покушение на Ким Чон Нама, уехавшего из КНДР несколько лет назад, совершили агенты северокорейских спецслужб.

По данным СМИ, Ким Чон Нам уехал из КНДР после казни своего дяди Чан Сон Тхэка. Он скрывался в Малайзии. Бывшая жена Ким Чон Нам сейчас проживает в Пекине с сыном, а вторая жена с двумя детьми находится в Макао. Всем им предоставили охрану со стороны китайских властей.