Суд арестовал имущество четырех предприятий олигарха Жеваго – в том числе заводов «КрАЗ» и «Росава»

Печерский районный суд Киева арестовал недвижимое имущество четырех предприятий, аффилированных с бизнесменом, депутатом Верховной Рады Константином Жеваго.

Об этом говорится определениях в Едином госреестре судебных решений, передает «Левый берег».

Арестовано имущество производителя большегрузных автомобилей компании «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская область), производителя шин компании «Росава» (Белая Церковь, Киевская область), а также Токмакского кузнечно-штамповочного завода (Запорожская область) и Стахановского вагоностроительного завода (Луганская область).

Отмечается, что арест был наложен в рамках расследования Генеральной прокуратурой финансовой сделки должностных лиц банка «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является бывший помощник Жеваго Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 миллиарда гривен.

Также следствие установило факт предварительного сговора с другими лицами и заключение договора поручительства с банком Meinl Bank AG (Австрия). В декабре суд арестовал имущество бывшего зампредседателя правления банка Игоря Копертехина по этому же делу. В январе суд продлил арест Демченко по делу о выведении активов банка «Финансы и Кредит» до 20 февраля. Ранее, в феврале правоохранители провели обыск на территории ПАО «Белоцерковская ТЭЦ», принадлежащей Жеваго.