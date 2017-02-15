«От 8 до 12 лет с конфискацией», - под суд отдали первого замглавы николаевской ГФС, пойманного на вымогательстве

Роман Подгородинский Военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении первого заместителя начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Напомним, 23 августа 2016 года по подозрению в систематическом вымогательстве и получении взяток был задержан первый заместитель главы ГУ ГФС в Николаевской области Роман Подгородинский вместе с подельником Александром Никитиным. В итоге суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллион 15 тысяч гривен для Подгородинского и 800 тысяч гривен для Никитина. Подгородинский внес залог и вышел на свободу.

Позже стало известно, что Подгородинский требовал через своего «представителя» Александра Никитина с бизнесмена 540 тысяч гривен ежемесячно. Также стоит отметить, что в доме Подгородинского сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой провели обыск, в ходе которого были изъяты крупные суммы в долларах, евро и гривнах, а также золото и часы.

«Следствием установлено, что за не препятствование в осуществлении предприятиями коммерческой деятельности должностное лицо, привлекая своего знакомого в качестве посредника, требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду на общую сумму почти 700 тысяч гривен. В августе 2016 года после получения в очередной раз неправомерной выгоды подполковника налоговой милиции задержали вместе с посредником», - отмечено в сообщении военной прокуратуры.

Подгородинский обвиняется по части 4 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере, или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение»), части 5 статьи 27, части 2 статьи 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.