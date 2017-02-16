Разыскиваемый за грабеж николаевец попался полиции, когда распивал алкоголь возле супермаркета

В Корабельном районе Николаева патрульная полиция задержала 19-летнего парня, которого разыскивали за грабеж.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

«Около 22:00 на проспекте Богоявленском, вблизи супермаркета «АТБ», патрульные увидели трех мужчин, которые распивали спиртное. Во время общения с мужчинами инспекторы заметили, что они очень нервничают. При проверке их личностей оказалось, что 19-летний парень разыскивается по подозрению в совершении ограбления группой лиц. Задержанного доставили в отдел полиции», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее патрульные задержали находящегося в розыске николаевца, когда тот пил пиво на улице.