В Доминикане двух журналистов застрелили во время прямой трансляции на радио

В Доминиканской Республике арестовали троих мужчин после того, как они убили двух журналистов во время прямой трансляции на радио.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что один из журналистов снимал свое шоу на Facebook Live, когда его застрелили.

«На кадрах его трансляцию прерывает стрельба и женщина в панике, которая кричит: «Выстрелы! Выстрелы! Выстрелы!». Полиция сообщила, что стрельба произошла во вторник в Сан-Педро-де-Макорис, к востоку от столицы Санто-Доминго», — отмечает издание.

Журналисты, которых убили — это ведущая эфира Луис Мануэль Медина и продюсер радио Лео Мартинес.

«Еще одна женщина получила ранения, сейчас ей делают операцию», — сообщили местные органы власти.

Арестованным пока не предъявили обвинение, в полиции говорят, что они не знают мотивов убийства.

«Расследование начали, и мы постараемся с помощью всех средств, что у нас есть, достичь истины», — сказал генеральный прокурор Жан Родригес.

Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве утром в результате взрыва машины погиб журналист Павел Шеремет. Автомобиль принадлежит руководителю издания «Украинская правда» Елене Притуле, но ее в машине не было. Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в «Украинской правде», был ведущим на Радио «Вести». Позже, в МВД назвали тип взрывчатки в машине Шеремета. Отметим, что также было опубликовано видео момента взрыва автомобиля журналиста Шеремета в центре Киева.