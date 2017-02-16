Служащие николаевского госпредприятия при закупках топлива присвоили более 280 тысяч гривен, - ГФС

Служебные лица одного из госпредприятий Николаева при проведении закупок горючего с помощью поддельных документов создали схему по пересчету бюджетных средств частному предприятию.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Злоумышленники завладели бюджетными средствами на сумму свыше 280 тысяч гривен. По факту случившегося начато уголовное производство по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). Продолжаются дальнейшие следственные действия и проводятся мероприятия по возмещению нанесенных государству убытков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве фирма присвоила 180 тысяч гривен при ремонте крыш многоквартирных домов.