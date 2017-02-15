НАБУ возбудило более 30 уголовных производств по е-декларациям, – Сытник

Национальное антикоррупционное бюро возбудило более 30 уголовных производств по данным электронных деклараций чиновников.

Об этом сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает «РБК-Украина».

«Мы фактически сейчас вручную их проверяем. Мы возбудили более 30 уголовных производств», - заявил Сытник.

По его словам, в НАБУ хотели бы больше помощи со стороны Национального агентства по вопросам противодействия коррупции при анализе деклараций.

«Я знаю, там только утвердили это порядок (проверки электронной декларации - ред.), Хотя бы дайте нам доступ к этим деклараций», - сказал руководитель НАБУ.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко внесет в Верховную Раду представление о привлечении к ответственности из-за неуплаты налогов трех народных депутатов: Александра Супруненко, Вячеслава Константиновского и Нестора Шуфрича.