В Херсоне за торговлю наркотиками задержан офицер полиции

Во вторник, 14 февраля, следователями военной прокуратуры Херсонского гарнизона Южного региона Украины совместно с сотрудниками управления внутренней безопасности в Херсонской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины по сбыту психотропного вещества (метамфетамина) разоблачен следователя одного из отделов полиции ГУ Национальной полиции в Херсонской области.

Об этом сообщает военная прокуратура Южного региона Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что старший лейтенант полиции Л. в январе-феврале 2017 раз сбывал гражданке С. психотропное вещество, получив за это денежные средства», – говорится в сообщении ведомства.

Непосредственно после очередного сбыта наркотиков полицейский-драгдилер был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

«Сейчас военной прокуратурой Херсонского гарнизона планируется сообщение указанному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – сообщили в военной прокуратуре.

Кроме того, проводятся первоочередные следственные действия с целью получения дополнительных доказательств совершения указанного преступления. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в январе текущего года Генеральная инспекция ГПУ задержала сотрудников прокуратуры Запорожской области за сбыт тяжелых наркотиков. В итоге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обязал всех руководителей областных прокуратур Украины организовать проверку сотрудников прокуратур всех уровней на наркозависимость.

А в феврале прошлого года в Одессе за распространение наркотиков была задержана инспектор одесской патрульной полиции.