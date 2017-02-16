Трех фигурантов «дела николаевских ветеринаров» суд до апреля оставил под домашним арестом

В Николаеве Центральный районный суд оставил под домашним арестом до 16 апреля подозреваемых во взяточничестве фигурантов дела «николаевских ветеринаров».

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Николаевщине разоблачили ОПГ с транснациональными связями, в которую входил ряд чиновников-«ветеринаров». 16 декабря 2016 года прокуратура Николаевщины сообщила о подозрении членам ОПГ из чиновников-«ветеринаров»: заместителю начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области Олегу Калнаусу, начальнику управления ветеринарной медицины в Новоодесском районе Александру Страдомскому и начальнице Новоодесской районной больницы ветеринарной медицины Оксане Борисенко.

Как известно, после разоблачения деятельности данной преступной группы была выявлена попытка сокрытия чиновниками факта мора свиней от африканской чумы. Из-за этого мора в Новой Одессе и округе летом объявляли 40-дневный карантин. Жители Николаевщины утверждали, что в Новой Одессе власти месяц скрывали вспышку африканской чумы свиней в угоду бизнесу.