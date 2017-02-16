Трех фигурантов «дела николаевских ветеринаров» суд до апреля оставил под домашним арестом

В Николаеве Центральный районный суд оставил под домашним арестом до 16 апреля подозреваемых во взяточничестве фигурантов дела «николаевских ветеринаров».
Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Николаевщине разоблачили ОПГ с транснациональными связями, в которую входил ряд чиновников-«ветеринаров». 16 декабря 2016 года прокуратура Николаевщины сообщила о подозрении членам ОПГ из чиновников-«ветеринаров»: заместителю начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области Олегу Калнаусу, начальнику управления ветеринарной медицины в Новоодесском районе Александру Страдомскому и начальнице Новоодесской районной больницы ветеринарной медицины Оксане Борисенко.
Как известно, после разоблачения деятельности данной преступной группы была выявлена попытка сокрытия чиновниками факта мора свиней от африканской чумы. Из-за этого мора в Новой Одессе и округе летом объявляли 40-дневный карантин. Жители Николаевщины утверждали, что в Новой Одессе власти месяц скрывали вспышку африканской чумы свиней в угоду бизнесу.
«Указанные лица подозреваются в систематическом вымогательстве и получении неправомерной выгоды за содействие в оформлении и выдаче разрешительных документов для перемещения более 1500 голов крупного рогатого скота за пределы Украины. На судебных заседаниях прокурор указывал на то, что подозреваемые могут влиять на свидетелей, уничтожить или исказить вещи или документы, имеющие значение для установления обстоятельств уголовного производства, совершить другое уголовное преступление», - отмечено в сообщении суда.