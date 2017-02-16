До суда не доходят две трети антикоррупционных дел, - Холодницкий

В Украине до суда не доходят 68% антикоррупционных дел.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время брифинга 16 февраля, передает «РБК-Украина».

- Мы видим, что те дела, которые попадают в суд, не могут дойти до своего логического конца. 68% дел не могут дойти даже до предварительного слушанья. Дело Пасишника (бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины») – 10 месяцев, другие дела, где по разным, даже смешным причинам не могут даже направиться на рассмотрение, - сказал Холодницкий.

При этом он заявил, что некоторые дела направляются сознательно в те суды, где не хватает судей для формирования коллегии, так как антикоррупционные дела должна рассматривать коллегия из трех судей.

- По состоянию на 2017 год этот суд (антикоррупционный) реально нужен. Чем быстрее этот суд будет создан, тем быстрее общество увидит результат нашей работы, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ задержало троих николаевцев, подозреваемых в причастности к крупным хищениям на Южно-Украинской АЭС.