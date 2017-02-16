У поселкового главы Арбузинки опять угнали его элитный кроссовер

Евгений Травянко В городе Южноукраинске в ночь на 16 февраля неизвестные угнали автомобиль «Range Rover Evoque», принадлежащий главе поселкового совета Арбузинки Евгению Травянко.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из достоверных источников в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Как известно, отец Евгения Травянко Виталий Травянко ранее был вице-губернатором Николаевской области.

В марте 2016 года у Евгения Травянко уже угоняли его «Range Rover Evoque». На следующее утро угонщиков и похищенный кроссовер задержали в Кировоградской области. Тогда банда угонщиков планировала спрятать автомобиль представительского класса в одном из гаражей «на отстой», а впоследствии продать.

По дороге в Кировоград угонщики случайно повредили колесо, поэтому бросили джип в лесополосе с намерениями починить шину и уже потом доехать до «места назначения». В итоге злоумышленники наткнулись на полицию, которая их задержала. Похищенный «Range Rover» тогда вернули владельцу.