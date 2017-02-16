В Вознесенске полиция изъяла технику из зала игровых автоматов, работавшего под видом «государственной лотереи»

В центре города Вознесенка на Николаевщине полиция изъяла технику из игорного заведения, которое функционировало под видом государственной лотереи.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Полицейские провели санкционированный судом обыск и изъяли 15 единиц игрового оборудования (системных блоков), 400 гривен, полученные преступным путем, мебель и документацию», - рассказали в полиции.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины («Занятие игорным бизнесом»), устанавливаются организаторы незаконного игорного бизнеса.

Напомним, ранее полиция рапортовала, что ликвидировала в Николаеве сеть онлайн-казино, где был вход «по пропускам».