На Николаевщине мужчина тяжело ранил ножом своего родственника и ушел спать

В Баштанском районе Николаевщины 35-летний мужчина нанес тяжелые ножевые ранения своему 45-летнему родственнику.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 13:00 15 февраля в полицию сообщили, что жителя одного из сел доставили в местный фельдшерско-акушерский пункт с ножевыми ранениями туловища. Пострадавший находился в тяжелом состоянии.

«Как выяснилось, телесные повреждения он получил во время распития спиртного со своим родственником. Мужчины в определенный момент поссорились, начали выяснять отношения, а затем домовладелец схватил нож и пытался ударить им своего родственника по голове. Тот успел закрыться рукой, но злоумышленник, порезав руку родственника, не остановился и ударил его еще раз – в грудную клетку. Когда раненный упал, то домовладелец успокоился и пошел спать. Его родственник из последних сил пополз на улицу, где его и нашли односельчане», - отмечено в сообщении.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Покушение на убийство»).

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине задержали николаевца, который смертельно ранил своего товарища.