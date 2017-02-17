Патрульные задержали еще одного наркозависимого николаевца, который заглядывал в окна домов

В Корабельном районе Николаева патрульные задержали двух подозреваемых в хранении наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 13:00 патрульные получили сообщение, что на проспекте Богоявленском неизвестный заглядывает в окна домовладений. На месте происшествия полиция увидела 22-летнего парня – он сначала отрицал свои противоправные действия, но впоследствии признался.

«Зачем он заглядывал в окна, парень объяснить не смог. Во время проверки патрульные нашли в его кармане два медицинских шприца с темным веществом. По словам мужчины, в них находилась наркотическое вещество, которое он приобрел для собственного употребления», - отмечено в сообщении.

А около 17:00 на улице Симферопольской 31-летний мужчина, увидев приближающихся к нему патрульных, достал из кармана медицинский шприц с темным веществом и бросил его на землю. Мужчина отказался объяснять, где он взял шприц. В обоих случаях на место происшествия патрульные вызвали сотрудников следственно-оперативной группы отдела полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве патрульные задержали 38-летнего мужчину, который заглядывал в окна. У задержанного также нашли наркотики.