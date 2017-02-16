В Киеве двери Института национальной памяти облили краской, а его директора пытались избить

В Киеве 16 февраля неизвестные пытались избить председателя Института национальной памяти Владимира Вятровича.

Об этом сообщает «Новое время».

Происшествие случилось 13:30 под зданием информационного агентства «Укринформ». Несколько человек перед входом в здание набросились на Вятровича. Охрана разняла главу Института нацпамяти и неизвестных нападавших. Прибывшие на место правоохранители задержали злоумышленников до прибытия полиции и выяснения обстоятельств. Сам Вятрович сообщил, что нападавшие не предъявили никаких конкретных претензий, а лишь намеревались ударить его.

Глава киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что за попытку нападения на Вятровича полиция задержала троих человек.

Позднее Вятрович обнаружил облитую красной краской дверь своего офиса. Кроме того, на входе в офис историка неизвестные оставили наклейки с надписью «Славянская стража». Вятрович предполагает, что Институт облили красной краской те же, кто напал на него.

Владимир Вятрович известен своими активными действиями по декоммунизации украинского общества. Его предложения вызывают широкое обсуждение в СМИ и социальных сетях – например, идея об отмене части «старых» праздников (1 и 2 мая, 8 марта и т.д.) и введении новых (празднования дня рождения Тараса Шевченко и Дня семьи).