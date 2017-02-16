Замглавы антикоррупционного агентства, бывшего адвокатом жертвы «врадиевских насильников», обвиняют в пьяном вождении

Заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслана Радецкого 7 февраля задержали за вождение в нетрезвом виде.

Об этом сообщает «Обозреватель».

Радецкий был задержан в Печерском районе Киева, когда он на своем «Subaru XV» выезжал со стоянки.

«На видео показано, что Радецкий в присутствии свидетелей тянет время и всячески отказывается пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Когда же патрульные сообщают ему о составлении соответствующего протокола, возмущается, что «отказа не было», и он просто «говорил с женой». В ответ на замечание патрульного, что у него есть все симптомы алкогольного опьянения Радецкий возмущается, повторяя фразу: «Та ты шо?! Вы врач?». Радецкий все время утверждает, что ехал с работы трезвым, - пишет издание.

Позицию Радецкого приводит «Украинская правда». Радецкий подтвердил, что сотрудники полиции составили на него протокол за нетрезвое вождение.

- Да, я на видео. И как видите на видео, я был трезвым, толерантно относился к работникам НП, хотя их поведение вызывает достаточно вопросов. Работники НП не предоставили доказательств, что я якобы был в состоянии алкогольного опьянения. Однако они вызывающе себя вели, - заявил он.

В то же время Радецкий рассказал, что прошел в медицинском учреждении экспертизу на содержание алкоголя в крови. На уточняющий вопрос, когда именно он это сделал, Радецкий ответил: «все сделал в соответствии с требованиями инструкции».

По его словам, протокол о нарушении поступил в Печерский районный суд 14 февраля, дата рассмотрения еще не определена. Радецкий не исключает, что действия полицейских были заказными.

Напомним, что Руслан Радецкий являлся адвокатом жертвы "врадиевских насильников" Ирины Крашковой. В 2013 году он баллотировался в народные депутаты Украины по 132-му округу в Николаевской области, куда входит Врадиевка. В марте 2016 года Радецкого избрали в НАПК.