В США на три года тюрьмы осудили хакера из Украины, который похищал данные по кредитным картам

Окружной суд в американском штате Нью-Джерси приговорил к 3 годам (41 месяц) тюремного заключения хакера из Украины по обвинению в использовании более 13-ти тысяч компьютеров с целью похищения персональных данных по кредитным картам.

Об этом сообщила прокуратура США 16 февраля.

Так, Сергей Вовненко, известный по прозвищам «Дарклайф» и «Центурион», в прошлом году признал себя виновным в мошеннических действиях с использованием компьютерных сетей.

Кроме тюремного срока, суд постановил выплатить штраф в размере 83 368 тысяч долларов.

Адвокат Вовненко Тимоти Андерсон выразил удовлетворение, что срок не стал еще больше. Не исключено, что Вовненко может быть освобожден в течение нескольких месяцев, если ему будет засчитано те 32 месяца, он уже провел в заключении.

«Он обязался не принимать больше участия в преступной деятельности», - сказал Андерсон.

По данным прокуроров, с 2010 до 2012 года 31-летний Вовненко взламывал компьютеры, чтобы украсть имена пользователей и пароли для банковских счетов и кредитных карт. Мужчина использовал «ботсеть» более чем 13 тысяч компьютеров, зараженных вредоносными программами.

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