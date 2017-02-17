«А за нами хоть трава не расти», – на Николаевщине поймали с поличным машину, сливающую нечистоты на окраине села

На окраине села Капустино Витовского (Жовтневого) района Николаевской области небезразличные граждане поймали с поличным водителя машины-ассенизатора, сливающего нечистоты в посадку.

Соответствующее видео они прислали на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Инцидент произошел еще 5 февраля.

«Так работают наши славные ассенизаторы. А за нами хоть трава не расти», – описала ситуацию автор видео.

Стоит напомнить, что это уже не первый случай, когда нечистоты сливаются в посадки и рядом с жилыми домами.

Так, в октябре прошлого года в селе Весняное под Николаевом была замечена ассенизаторная машина, которая регулярно сливает в поле и лесопосадку фекалии, закаченные из туалетов частных домов в микрорайоне Варваровка Николаева.

А накануне, в сентябре, ассенизаторы пытались слить отходы прямо возле жилого многоэтажного дома на Намыве, но им помешал случайный прохожий.