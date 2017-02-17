В Николаеве ГАСК отменил разрешения на строительство двух многоэтажек

Управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области отменило разрешительные документы по строительству двух многоэтажек на улице Чкалова.

Об этом сообщает пресс-служба ГАСИ Украины.

Речь идет о доме по адресу улица Чкалова, 88/5, который строился по договору с прокуратурой Николаевской области, а также о доме по улице Чкалова на углу с улицей 1-я Слободская. Основанием для отмены уведомлений о начале выполнения подготовительных работ и деклараций стало отсутствие у застройщика ООО «Компания «Парадиз» документов, подтверждающих право собственности или пользования земельным участком

За указанные нарушения градостроительного законодательства застройщик и директор указанного предприятия оштрафованы на общую сумму 308 тысяч 750 гривен.

Напомним, что в прокуратуре Николаевской области сообщили, что жилая многоэтажка, построенная на основании сомнительного договора с ними, признана самовольной постройкой.