В Николаеве администратор гостиницы комплекса организовывала досуг с проститутами

В Ингульском районе Николаева правоохранители выявили администратора гостинично-банного комплекса, которая за денежное вознаграждение устраивала мужчинам развлечения с девушками легкого поведения

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

«41-летняя злоумышленница, отведя проституткам в комплексе отдельную комнату «для ожидания », организовывала «досуг» мужчин, желающих получить платные сексуальные услуги. За такой «сервис» администратор получала по 200 гривен за каждого клиента с заработка «ночных бабочек», - рассказал исполняющий обязанности начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Николаевской области Дмитрий Кот.

В ходе проведения санкционированного судом обыска правоохранители обнаружили и изъяли у женщины деньги, полученные ею за сводничество, мобильные телефоны и тетрадь с номерами телефонов проституток.

В отношении женщины «легкого поведения» составлен административный протокол по ст. 181-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Занятие проституцией», санкция которой предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа.

Сейчас правоохранителями проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.302 УК Украины («Создание или содержание мест разврата и сводничество»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос об избрании в отношении администратора меры пресечения.

Напомним, в Николаеве полиция задержала администратора гостиницы, которая вызывала клиентам проституток.