На Николаевщине неизвестные незаконно вырубили 20 дубов

В Витовском районе Николаевщины в ночь на 13 февраля неизвестные вырубили 20 дубов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Деревья срубили на территории лесополосы между селами Грейгово и Воровское. По неустановленным причинам неизвестные не успели вывезти деревья.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 246 Уголовного кодекса Украины («Незаконная порубка леса»). Полиция просит граждан, которые стали свидетелями преступления или владеют информацией, полезной для следствия, обращаться в Витовское отделение полиции по адресу: Николаев, улица Новозаводская, 10А, или по телефонам (0512) 44-68-58, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине активисты поймали группу людей, пиливших на дрова многолетние дубы.