Полиция изъяла у жителя Николаевщины пневматическую винтовку, переделанную в огнестрельное оружие

На Николаевщине у 45-летнего жителя Еланецкого района полиция изъяла оружие и патроны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, полицейские получили информацию, что житель одного из сел района хранит оружие и патроны у себя дома. Во время обыска обнаружили пневматическую винтовку с «признаками переработки в огнестрельное оружие», 12 охотничьих патронов, 43 патрона калибра 5,45 мм, 45 патронов для стартового пистолета и один нож в чехле. Все обнаруженное было спрятано под ванной.

«По словам домовладельца, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия, у него хобби – охота, поэтому вооружение приобрел для личного пользования. Но на вопрос, у кого именно он приобрел оружие и боеприпасы, мужчина ответить отказался. Изъятое направили для проведения соответствующей экспертизы», - рассказали в полиции.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская полиция уничтожила более 220 единиц сданного и изъятого оружия.