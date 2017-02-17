Минюст может переформатировать НАПК за «имитацию» деятельности

Министерство юстиции предложит структурно переформатировать Национальное агентство по противодействию коррупции если ведомство не будет справляться с обязанностями.

Об этом заявил журналистам министр юстиции Павел Петренко, передает «Лига.net».

«Я считаю, что при создании этого органа была допущена институционная ошибка и нужно это признать – в части того, что был создан коллегиальный орган. Коллегиальный орган - это, к сожалению, коллегиальная безответственность», – заявил он.

«Мы сейчас мониторим работу этого органа, и если он не исправит ситуацию, когда министерство юстиции за них делает их работу, мы будем ставить органам Кабмина вопрос о структурном переформатировании, создание модели, где будет единоличное руководство и единоличная ответственность», – сказал министр юстиции.

Петренко считает недопустимой ситуацию, когда члены НАПК, которые получают огромные зарплаты, самоустраняются от проблем – и за них проблемы решают другие органы.

«Не для того мы их создавали, чтобы они занимались имитацией», – добавил Петренко.

Напомним, в Национальном агентстве противодействия коррупции не могли ответить на вопрос, как будут проверяться задекларированные в электронных декларациях суммы наличных средств.