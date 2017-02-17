В Южной Корее по подозрению в коррупции арестовали главу группы компаний «Samsung»

В Сеуле по подозрению в коррупционном сговоре с президентом Южной Кореи был арестован фактический глава «Samsung Group» и вице-президент «Samsung Electronics Co» Ли Джэён.

Об этом сообщает «Itc.ua» со ссылкой на южнокорейское агентство новостей «Yonhap».

Сообщается, что прокуратура Южной Кореи также добивалась ареста его отца – президента компании Ли Гонхи, но это прошение суд отклонил. Прокуратура уже добивалась ареста Ли Джэёна месяцем ранее, но тогда суд отказался выдавать ордер на арест. По информации источника, в новом ходатайстве прокуратура добавила к старым обвинениям во взяточничестве, растрате и лжесвидетельстве новые. В частности, сообщается о нарушениях, связанных с финансовыми операциями вывода средств за рубеж. Судя по всему, в этот раз суд посчитал, что оснований для ареста более чем достаточно.

Само задержание Ли Джэёна, не говоря уже о потенциальном осуждении, может существенно повлиять на дальнейшую судьбу «Samsung Group».

Ли Джэён – фактический глава «Samsung Group» и вице-президент «Samsung Electronics Co». Его отец Ли Гонхи, председатель «Samsung Group», стал недееспособен после госпитализации в 2014 году. Ли Джэён подозревается в прямом участии в передаче $25 миллионов в фирмы и фонды, связанные с подругой президента Чхве Сун Силь. Компания и сам Ли настаивают, что стали жертвами вымогательства. В ноябре прошлого года в офисах «Samsung Electronics» в Южной Корее прошли обыски по делу о коррупции. Месяцем позже парламент страны инициировал процедуру импичмента, президент была лишена полномочий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южной Корее также по подозрению в коррупции задержали создателя самого популярного клипа в истории.