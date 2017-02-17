В Николаеве из «Toyota» украли сумку с деньгами, а из «Renault» - 17 бутылок водки

В Николаеве и области не прекращается череда угонов и краж из автомобилей.

Об этом идет речь в сообщениях отдела коммуникации полиции Николаевской области и Первомайского отдела полиции.

В Центральном районе Николаева вечером 15 февраля на парковке возле рынка на 3-й Слободской неизвестные похитили из автомобиля «Toyota» сумку, в которой находились пистолет, 15 тысяч гривен, 250 долларов и личные документы.

Кроме того, злоумышленники повредили окно и похитили из салона «Volkswagen», припаркованного у дома №191 по улице 3-й Слободской, сумку с 300 долларами и документами. А в ночь на 15 февраля в Ингульском районе из «Renault», находившегося у дома №30А по улице Молодогвардейской, похитили 17 бутылок водки.

Помимо этого, в селе Явкино Баштанского района из автомобиля «МАЗ» украли два аккумулятора. Еще четыре подобные кражи произошли в Первомайске, жертвами преступлений стали владельцы машин «ВАЗ-21113», «Nissan» и двух грузовиков «МАN».

А в Южноукраинске в ночь на 16 февраля неизвестные угнали белый микроавтобус «Volkswagen-Transporter T4» с номерами ВЕ2181ВК. Этот автомобиль был припаркован во дворе многоэтажного дома №20 по проспекту Независимости.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве автомобильного вора поймали, когда он грузил в такси похищенные аккумуляторы.