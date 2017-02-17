В Тернополе мужчина наблюдал через веб-камеру за своей кошкой и случайно обнаружил вора

В Тернополе мужчине удалось поймать вора благодаря веб-камере, через которую он наблюдал с работы за своей кошкой.

Об этом сообщает «ТСН».

Так, мужчина заметил неизвестного, роющегося в его шкафу, и пока жена вызывала полицию, бросился домой, где застал на пороге злоумышленника.

- Он понял, что я владелец, потому что я очень быстро шел. Он выглядел, как настоящий злодей из кинофильмов: черная одежда, черная шапочка, очки, сумочка, из сумочки торчит кривой лом, мой бинокль, который он тоже взял, - рассказал владелец квартиры.

Увидев хозяина, преступник попытался сбежать, угрожая при этом пистолетом. В свою очередь потерпевший бросился за ним вдогонку. После небольшой потасовки с грабителем он выбежал из подъезда, быстро захлопнул за собой дверь и не выпускал злоумышленника до приезда полицейских. Правоохранители задержали вора на лестничной клетке. При этом он попытался притвориться жильцом дома, и даже нес под мышкой выбивать коврик.

- Он уже сбросил все вещи, и как ни в чем не бывало, шел себе. У этого гражданина были обнаружены самодельные предметы, которые предназначены для отпирания дверей, - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Южноукраинске грабители попались полиции, когда пожаловались, что проститутка «кинула» их на деньги.