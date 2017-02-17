В Киеве экс-сотрудника СБУ приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство директора страховой компании

В Киеве экс-сотрудника СБУ приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс, было совершено в начале 2015 года в квартире дома по улице Андреевской на Подоле. Досудебное расследование указанного происшествия проводили следователи столичной прокуратуры.

Прокурор в суде предоставил неопровержимые доказательства того, что обвиняемый, находясь в квартире 49-летнего председателя правления известной страховой компании, на почве длительных неприязненных отношений нанес ему многочисленные травмы, в результате которых потерпевший скончался на месте происшествия. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Напомним, 3 февраля 2015 года сообщалось, что в Киеве 31 января 2015 года был убит председатель правления страховой компании Лемма Сергей Чернышов. В Министерстве внутренних дел заявили, что Чернышов умер от сильного внутреннего кровотечения. На его теле были видимые признаки избиения. В его убийстве признали виновным экс-руководителя одного из подразделений управления СБУ в городе Киеве и Киевской области.