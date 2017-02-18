В Одесской области неизвестный обстрелял пассажирский автобус – ранен один человек

В Одесской области в ночь на 18 февраля неизвестные обстреляли пассажирский автобус «Одесса-Киев».

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Инцидент произошел, когда автобус проезжал по Любашевскому району Одесской области. В результате случившегося пострадал 45-летний мужчина, его с огнестрельным ранением правого бедра доставили в Любашевскую районную больницу.

«Установлено, что неизвестные стреляли на 304-м километре трассы «Киев-Одесса», пуля пробила обшивку движущегося автобуса и попала в пассажира», - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 («Хулиганство с применением оружия») Уголовного кодекса Украины.