На Николаевщине воры похитили оградки с четырех могил

На Николаевщине, в селе Романова Балка Первомайского района неизвестные похитили оградки с четырех могил на местном кладбище.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Преступление случилось в период с ноября 2016 по февраль 2017 года. Злоумышленники повредили и похитили металлические ограждения с мест захоронений.

Полиция начала уголовное производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины («Надругательство над могилой»). Свидетелей преступления просят обратиться в Первомайский отдел полиции по адресу: Первомайск, улица Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новой Одессе на «кладбищенских» воров завели дело за надругательство над могилами.