По угрозам владельцам гостиницы «Николаев» и поджогам их имущества полиция расследует три уголовных производства

По факту поджогов имущества и телефонных угроз владельцам гостиницы «Николаев» полиция проводит расследование в рамках сразу трех уголовных производств.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области

По факту телефонных угроз предпринимателю Игорю Скворцову, которые происходили в декабре 2016 года, открыто уголовное производство по статье 129 Уголовного кодекса Украины «Угроза убийством».

По факту поджога офиса Скворцовых на первом этаже гостиницы «Николаев» 28 декабря 2016 года полиция расследует производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Как сообщили в Главке Нацполиции в Николаевской области, по данному делу собранные на месте бутылки с зажигательной смесью, пакеты и другие предметы были отданы на экспертизу, результатов которой пока еще нет.

Третье производство по той же части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины было открыто в пятницу, 17 февраля, после того, как вечером неизвестные подожгли внедорожник, припаркованный на платной стоянке возле гостиницы «Николаев» на улице Садовой, принадлежащий семье Скворцовых. В результате перед машины полностью выгорел, и автомобиль не подлежит восстановлению.

Как сообщили в полиции, следственно-оперативная группа на месте собрала материалы с асфальта и с поверхности автомобиля и направила их на химическую экспертизу, а также опросила очевидцев пожара.

Напомним, как уже сообщалось, владелица гостиницы «Николаев» Ирина Скворцова заявила, что сожженный офис, автомобиль и разбитые окна в доме – это давление с целью заставить платить бандитам, и что криминалитет поднимает голову, а полиция бездействует.