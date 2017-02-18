В Николаеве неизвестные пытались застрелить двух собак – животным удалось выжить

В разных районах Николаева 16 и 17 февраля неизвестные тяжело ранили двух бездомных собак.

Об этом сообщает группа «Шарон – помощь животным в Николаеве» в социальной сети.

В одном случае 17 февраля в Дубках нашли пса Черного в тяжелом состоянии.

«После осмотра и рентгена вердикт врача – 10 пулевых отверстий! Это, что вместо мишени? Простреленный пневмоторакс, Черному подшили плевральный дренаж, постоянно откачивается воздух. Пока никаких прогнозов. Но у Черного появилась надежда… Чудовищно то, что такие случаи не единичны в нашем городе. Уровень зверства начинает зашкаливать!» - отмечается в сообщении.

За день до этого неизвестный выстрелил дробью в морду псу Блэку в Терновке. Собаке сделали операцию.

Также в сообществе объявлен сбор помощи на лечение этих собак – Черному (ссылка) и Блэку (ссылка).

Напомним, что статья 299 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за жестокое обращение с животными – в том числе арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве неизвестные живодеры расчленили троих бродячих собак.