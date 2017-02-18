Жители Донетчины везли в машине вместе со своими внуками килограмм пластида и семь гранат

В города Бахмут (Артемовск) Донецкой области полиция обнаружила в автомобиле гранаты, взрывчатку и патроны.

Об этом сообщили в Бахмутском отделе полиции.

Так, полиция на блокпосте остановила легковой автомобиль. В машине находился водитель с женой и тремя внуками – эти жители поселка Луганское направлялись в Бахмут.

«В багажном отделении правоохранители заметили три больших рюкзака, которые пассажирка планировала переправить службой доставки в Киевскую область. Там были найдены 7 боевых гранат, почти килограмм пластида, более 240 патронов. Женщина пояснила, что к указанному багажу не имеет никакого отношения. По ее словам, сегодня утром знакомый парень попросил ее переслать рюкзаки своей семье», - отмечено в сообщении.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Напомним, ранее сообщалось, что жителю Вознесенска во двор бросили учебную гранату.