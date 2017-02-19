В Полтаве криминальный авторитет «Мышца» заплатил 120 тысяч гривен залога и вышел на свободу

Валерий Павлишин В Полтаве главарь банды Валерий Павлишин по прозвищу «Мышца» вышел на свободу. Суд принял решение выпустить его под залог в 120 тысяч гривен.

Об этом сообщает сайт «Кременчугская газета».

Ранее сообщалось, что летом 2016 года в Полтаве была задержана организованная преступная группировка, лидером которой является криминальный авторитет, "смотрящий" по прозвищу «Мышца». Группа преступников занималась вымогательствами и рэкетом по отношению к представителям малого и среднего бизнеса. Они вывозили людей в лес, угрожали расправой и требовали деньги. В одном из случаев преступники грозились убить будущего ребёнка одного из потерпевших, жена которого находилась в положении и должна была родить.

На очередном судебном заседании 17 февраля судья Октябрьского суда Полтавы Микитенко, который ведёт это дело, неожиданно принял решение изменить лидеру преступной группировки «Мышце» меру пресечения из взятия под стражу на залог в 120 тысяч гривен.

- Главарь банды оказался на свободе, а потерпевшим и свидетелям грозит серьёзная опасность. Ведь после задержания банды на одного из главных свидетелей уже было совершено покушение. В человека стреляли. В результате выстрела было повреждено лобовое стекло его автомобиля. Сам потерпевший чудом остался жив. Все эти доводы были озвучены в суде. Но наша «Фемида» очередной раз оказалась и слепой, и глухой. Понятно, что не просто так, - говорит правозащитник Константин Середа.

По словам Середы, защитником у «Мышцы» является адвокат Грубич, который ранее работал в системе милиции.

- Судья Микитенко, который ведёт дело данной ОПГ, тоже бывший «мент». Мало того, он очень хорошо знаком с адвокатом Грубичем, поскольку они работали в одном подразделении милиции и даже находились в одном кабинете. Таким образом, оборотни нашли себе применение в других структурах и дальше продолжают издеваться над действующим законодательством Украины и людьми. Действуя в сговоре с преступниками судья и адвокат автоматически дополняют данную ОПГ, - говорит Середа.

Правозащитник решил обратиться к НАБУ, Высшему Совету юстиции Украины, СБУ, ГПУ, Верховному суду Украины, Высшему специализированному суду Украины и всем другим заинтересованным ведомствам с требованием дать адекватную оценку решению, принятому судьей Микитенко.