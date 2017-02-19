Аваков назвал перечень товаров для «критического» импорта из ОРДЛО

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что формально вопрос товарообмена с оккупированной территории будет решен и предлагает свой перечень товаров для так называемого "критического импорта".

Об этом заявил Аваков в интервью "Интерфакс-Украина".

"Эту позицию я повторю на заседании правительства. Считаю, что надо ввести ограничения, которые четко определят товарооборот так называемого "критического импорта", - сказал Аваков.

"Это должен быть только уголь, продукты, необходимые для металлургического комплекса и все. А в обратную сторону мы можем себе позволить направлять запчасти для шахтного оборудования, соответствующие реагенты для обеспечения работы", - сказал он.

Министр подчеркнул, что эта формула может нанести удар по чьих-то интересах.

"Но, на мой взгляд, это будет правильно, считаю, что это надо делать в ближайшее время", - добавил министр.

Он напомнил, что в соответствии со своей компетенцией СБУ разрабатывает перечень товаров для товарооборота, который будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров.

"Мое мнение, которое я озвучил, более радикальное. Думаю, что формально вопрос обмена с этими территориями будет урегулирован. Как в свое время этот вопрос был урегулирован с Крымом", - подитожил Аваков.

Напомним, ранее сообщалось, что в «блокаде» оккупированного Донбасса участвует житель Николаевщины, находящийся в розыске.