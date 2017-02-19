Организаторы «блокады» Донбасса угрожают перекрыть ж/д-сообщение с Россией

Участники блокады железнодорожного сообщения с оккупированной территорией Донбасса намерены заблокировать сообщение Украины с РФ.

Об этом заявил один из организаторов блокады народный депутат Семен Семенченко, передает «Интерфакс-Украина»

Отвечая на вопрос агентства о возможности блокирования автомобильных трасс, Семенченко сказал:

"Мы планируем расширение по железнодорожным трассам, по которым к нам завозят продукцию из России. По автомобильным трассам это сделать будет тяжелее. Там надо больше людей, и существует большая вероятность провокаций".

По его словам, в настоящее время блокада не охватывает лишь одно железнодорожное направление, связывающее Украину с оккупированной территорией, - через Станицу Луганскую Луганской области.

"Остался один действующий железнодорожный путь - заходящий на нашу территорию в Станице Луганской и выходящий на Валуйки. На сегодня у нас перекрыто все, кроме этого пути", - сказал Семенченко.

По словам парламентария, участники блокады с начала акции воспрепятствовали проезду около 16 тыс вагонов.

"С начала блокады 16 тыс вагонов не дошли туда и обратно. Мы планируем перекрыть всю торговлю с Россией, так называемыми ДНР/ЛНР", - сказал он.

По словам Семенченко, в блокаде задействовано около 100 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в «блокаде» оккупированного Донбасса участвует житель Николаевщины, находящийся в розыске.