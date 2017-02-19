Блокада «ЛДНР» раскрыла контрабандные потоки, - нардеп

Заявления об отсутствии альтернатив поставкам угля антрацитовой группы с оккупированных регионов Востока Украины, призваны отвлечь внимание общественности от раскрытых в результате блокады ОРДЛО фактов сотрудничества с оккупантами и контрабандных потоков.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, пишет ZN.UA.

Вице-спикер отметила, что реальная угроза энергетической безопасности страны связана не с углем Донбасса, а с жадностью и лицемерием украинских чиновников и руководителей, готовых договариваться с врагом о совместной организации схем обогащения.

- Спекулируя на «безальтернативности» антрацитового угля с оккупированных территорий в разгар отопительного сезона, наше внимание отвлекают от других, которых значительно больше, вагонов, куда блокировщики дали нам возможность заглянуть. А в вагонах с пометками «22» (Украина) и «20» (Россия), как говорится, Бог послал: бедный уголь марки «т», лес-кругляк на экспорт на который очень вовремя наложили мораторий; порох, который не могут вовремя приобрести шахты Львовуголь, потому что это товар двойного назначения, много чего для металлургического бизнеса — концентрат железорудный, сталь листовая, стальные заготовки, известняк для флюсов, слябы и, как утверждает само правительство, многое не указано в накладных, то есть контрабанда, — подчеркивает автор.

Как указывает Сыроед, транспортная блокада ОРДЛО продемонстрировала, что в Украине не действует ни один государственный институт, призванный контролировать безопасность товаров и людей, пересекающих линию разграничения.

- Пограничная служба, таможня, Служба безопасности не имеют ни достаточных полномочий, ни задачи контролировать то, что везут. Несколько пограничников с собакой на сотни вагонов в день — это еще одно доказательство того, что «конечные бенефициары» (заказчики и поставщики товаров обеих стороны линии фронта) доверяют друг другу и имеют достаточно власти, чтобы гарантировать отсутствие какого-либо государственного контроля, — заключает депутат.

Напомним, организаторы «блокады» Донбасса угрожают перекрыть ж/д-сообщение с Россией.