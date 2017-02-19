В Гибралтаре арестовали самую дорогую яхту в мире - ее владельцем оказался российский миллиардер

В Гибралтаре арестовали самую крупнейшую в мире парусно-моторную яхту «А». Ее владельцем является Андрей Мельниченко, российский бизнесмен.

Об этом сообщает «SuperYacht Times».

Яхту арестовали из-за иска немецкой верфи Nobiskrug. Согласно заявлению юристов компании, долг заказчика (компания Valla Yachts Limited) составляет 15,3 млрд евро, из которых 9,8 млн евро – последний взнос.

Following her departure from Germany, the 142.8m Sailing Yacht A just arrived in Gibraltar. See the photos here: https://t.co/TRsOZYKrLz pic.twitter.com/5Uj0KNzFfG — SuperYacht Times (@sytreports) 15 февраля 2017 г.

Компанию-должника удивили такие заявление. В Valla Yachts заявили, что стороны пытались урегулировать спор. Представитель компании отметил, что 5 февраля немецкая сторона позволила яхте покинуть порт в немецком Киле и отправиться в Испанию для выполнения отделочных работ.

Андрей Мельниченко владеет компаниями «Еврохим» и СУЭК. В прошлом году Forbes оценил его состояние в 8,2 миллиарда долларов и поставил на 11 место в рейтинге богатейших бизнесменов России.