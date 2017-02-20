«Подвиг Небесной сотни»: опубликовано посекундное видео расстрелов на Майдане 20 февраля

В Сети опубликована вторая часть видеореконструкции событий на столичном Майдане Независимости ровно три года назад.

Двухчасовой ролик под названием Высота Октябрьский обнародовало сообщество Jus Talionis в YouTube.

События, показанные в сюжете, происходили в промежутке с 8:53 до 11:00 утра 20 февраля. Экран разделен на шестнадцать полей на которых показано время, когда происходили те или иные события.

"За основу взято время камер Национального банка Украины. В данной работе синхронизировано 4 камеры видеонаблюдения, и огромное количество видео и фотоматериалов, - около 100 авторов", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению Jus Talionis отметили, что в ходе создания видео были определены погрешности времени каждого фотоаппарата и видеокамеры.

Первая часть ролика Высота Октябрьский была опубликована к первой годовщине Дня памяти Героев Небесной сотни - в феврале 2015 года. В ней одновременно транслировались изображения девяти камер.

Напомним, 48 человек погибли в результате расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года. 80 человек получили ранения именно от обстрелов со стороны "Беркута".

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", которое насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).