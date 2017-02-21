Патрульные задержали николаевца с наркотиками, которого разыскивали за кражу

В Николаеве сотрудники управления патрульной полиции Николаева задержали местного жителя, у которого обнаружили наркотическое вещество. Как оказалось, он находится в розыске за совершение кражи.

Об этом сообщает управление патрульной полиции Николаева.

Так, в переулке Богоявленского восстания патрульные заметили автомобиль «Dacia Logan», который двигался с явными техническими неисправностями.

«По требованию инспекторов водитель остановился. Пассажиры, которые находились в салоне, начали нервничать, поэтому стражи порядка решили провести проверку транспортного средства, при которой нашли медицинский шприц с веществом темного цвета. После этого 25-летний мужчина, пассажир автомобиля признался, что в шприце находится наркотическое вещество, которое он приобрел для собственного употребления, а после остановки авто правоохранителями бросил шприц на заднее сиденье», – говорится в сообщении.

На место происшествия патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции.

«К их приезду они проверили личность подозреваемого. Оказалось, что он разыскивается по подозрению в совершении кражи», – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее полиция задержала николаевца, который пил пиво на улице. Оказалось, что его разыскивали уже 13 лет.