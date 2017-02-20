«Нес на Майдан»: в центре Киева полиция задержала мужчину с гранатой

На фильтрационном посту со стороны Европейской площади в центре Киева задержан парень с гранатой РГД-5.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко на своей странице в Facebook..

"Несколько минут назад на фильтрационном посту задержали мужчину, у которого обнаружена граната ргд-5. Как пояснил, нёс на майдан. Зачем - не говорит", - написал он.

На сайте полиции Киева сообщается, что около 11:30 19-летний киевлянин во время поверхностного осмотра пытался убежать, однако его задержали и обнаружили в кармане гранату РГД-5 с запалом.

Опасный предмет сразу накрыли ящиком, а территорию вокруг огородили до завершения проверки.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, с 18 февраля в связи с годовщиной трагических событий на Майдане в центре Киева запретили движение транспорта. Правоохранители подвергают проверке людей, которые идут на Майдан. 20 февраля организации "Радикальные правые силы" и "Наждак" анонсировали "новый Майдан".

Напомним, 19 февраля в Киеве между сторонниками «блокады» и полицией произошли столкновения.