Николаевские патрульные остановили «маршрутчика» за нарушение ПДД – он оказался под «кайфом»

В Николаеве патрульные полицейские составили на водителя маршрутного транспортного средства админматериалы за управление в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает управление патрульной полиции Николаева.

Так, в воскресение, 19 февраля, на проспекте Центральном патрульные увидели, как водитель маршрутного транспортного средства нарушил ПДД Украины. По требованию инспекторов он остановился.

«Во время общения стражи порядка заметили у 36-летнего водителя явные признаки наркотического опьянения. Сначала мужчина согласился пройти тест в медицинском учреждении, но прибыв туда отказался, и патрульным это не помешало составить на него админматериалы за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения», – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщалось ранее, николаевский водитель маршрутного такси №62, который попался патрульным пьяным за рулем, «прославился» на всю страну и попал в телевизор.