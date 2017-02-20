«Живодерня дубль 2», – «ЦЗЖ» обнаружил у николаевца шкуры украденных собак и шапки из шкур котов

В воскресение, 19 февраля, сотрудники КП Николаевского городского совета «Центр защиты животных» снова наведались в квартиру и на дачу к местному жителю Дмитрию, у которого ранее отобрали несколько собак, которые якобы были похищены, и содержались у него на даче в ужасных условиях. В этот раз забрали щенка, а на даче обнаружили мешок шкур собак и котов.

Об этом сообщается на странице коммунального предприятия в «Facebook».

Напомним, как сообщалось ранее, «ЦЗЖ» отобрал у этого николаевца собак, которых тот держал на заваленной внутренностями животных даче.

«Сотрудниками КП «Центр защиты животных» снова был изъят щенок в квартире у живодера Дмитрия. По решению суда, следовательно, оперативная группа взламывала квартиру семья Дмитрия для обыска. В квартире была обнаружена антисанитария, множество мешков с неопределенными вещами, мусор, грязь. Наступить негде. Всюду что-то лежит. Где спят жители, кушают или пользуются любыми другими благами – загадка. Так же в одной из комнат плакал котенок, но найти и достать его не удалось, т.к. среди гор непонятно чего отыскать его не удалось. Мать Дмитрия препятствовала обыску и видео съемке, оскорбляя и угрожая пресс-службе КП. Своей вины или вины своих сыновей женщина не признает, утверждая, что все это абсолютная клевета», – говорится в сообщении «ЦЗЖ».

«На третий звонок от соседей за матерью приехала скорая помощь, в ее здравии и адекватности сомневались многие. Женщина не хотела ехать в больницу без изъятого следователем бензина, ножей и мобильного телефона. Активно пытаясь забрать, особенно, бензин. Угрожала соседке Елене поджечь свою, а заодно и ее квартиру. Изъятые полицией вещи были упакованы в мешки, подписаны понятыми и отправлены на экспертизу. В квартире так же были обнаружены украденные вещи семьи Елены. Мать Дмитрия увезли в психиатрическую больницу для проверки. (Сейчас она все еще там). Квартиру опечатали», – отметили в КП.

После этого работники предприятия вместе с полицией отправились на дачу к николаевцу.

«На даче были найдены свежие шкуры крупного и мелкого рогатого скота. В одной из комнат горел газ, сушили шкуры, взломана пломба на газовом счетчике. По вызову полиции прибыла газовая служба с целью перекрыть газ. В доме обнаружили мешок со шкурами котиков и собак. По словам соседей, достаточно давно была украдена соседская собака породы Колли, чью шкуру сегодня нашли. На втором этаже дачи Дмитрия были найдены шапки с котиков», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с прошлого раза, когда сотрудники КП изымали животных, с дачи пропали шкуры собак, которые сушились. Новые животные, кроме курей и гусей, что обитают в курятнике, на даче не появилось.

«Щенок, которого забрали, сейчас на КП. Малыш писается при любом громком звуке. Забивается в угол скулит. Кушать пока отказывается», – сообщили в «ЦЗЖ».

Кроме того, в комментариях в данному сообщению в «ЦЗЖ» сообщили, что сам Дмитрий скрывается. В отношении него открыто уголовное производство за жестокое обращение с животными.

Напомним, ранее в Николаеве неизвестные живодеры расчленили троих бродячих собак.